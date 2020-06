Polizist ist verheiratet und hat zwei Töchter

In einem Rechtsgespräch einigen sich die Prozessbeteiligten am Montag auf ein Strafmaß zwischen vier Jahren und drei Monaten und fünf Jahren und drei Monaten. Nach der Haft will Peter F. mit seiner Familie – seine Frau und zwei erwachsene Töchter stünden zu ihm – neu anfangen. In Tutzing. Dort steht das Haus der Familie.