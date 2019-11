Familientreffen in Tennessee Miley Cyrus feiert mit Cody Simpson die Hochzeit ihres Bruders

Nun also die erste gemeinsame Hochzeit "an einem umwerfend sonnigen Tag in Tennessee, auf der Spitze jenes Hügels, auf dem wir aufgewachsen sind und gespielt haben...", so Cyrus zu den Fotos des Familientreffens. Die Hochzeit stand offenbar unter dem Motto der Siebziger. Die Schnappschüsse zeigen Cyrus und Simpson ganz in Schwarz gekleidet sowie Braison und seine Frau Stella in legeren Jeans- und Lederjacken beim Anschneiden der Hochzeitstorte.