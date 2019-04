München - Nach großen Diskussionen um das Familiengeld präsentiert sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) umgeben von Kindern. Er hat am Mittwoch Familien mit Mehrlingen in die Staatskanzlei eingeladen und ihnen Ehrenpatenschaftsurkunden übergeben. Der Vater von vier Kindern fragte die Eltern bei der Auszeichnung, ob die Kleinen denn auch in der Nacht durchschlafen würden.