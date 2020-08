Familien-Schatz oder Ramsch? "Bares für Rares": Vanessa Mai stellt sich den Trödelprofis

In der XXL-Variante von "Bares für Rares" lud Trödel-Pate Horst Lichter (58) Kandidaten, Experten und einen waschechten Schlagerstar zu sich auf Schloss Drachenburg in Königswinter. In der Sonderausgabe des beliebten Formats hatte auch Sängerin Vanessa Mai (28, "Für immer") ein vermeintliches Schmuckstück im Schlepptau.