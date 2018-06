"Familien gehören zusammen" Nach Geburt ihres Sohnes: Eva Longoria postet rührende Botschaft

Ihre Gedanken kreisen um die US-Politik

In ihrer ersten Botschaft nach der Geburt ihres Sohnes spricht Longoria ein weiteres wichtiges Thema an: die politische Situation an der mexikanischen Grenze. Sie wolle an die Familien erinnern, die auf Anweisung von US-Präsident Donald Trump (71, "Great Again!") an der Grenze getrennt wurden. "Jetzt, da ich meinen Sohn habe, kann ich mir nicht vorstellen, ihn aus meinen Armen entrissen zu bekommen", schreibt die Schauspielerin mit mexikanischen Wurzeln weiter. "Familien gehören zusammen. Deshalb müssen wir tun, was wir können, um sie wieder zu vereinen."