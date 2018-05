Familien der Opfer involviert R. Kelly: Sein angeblicher Sex-Kult geht in Serie

Mit seinem angeblichen Sex-Kult hat Sänger R. Kelly (51, "R.") zuletzt bizarre Schlagzeilen geschrieben. Nun plane der US-amerikanische Kabelsender Lifetime sogar eine mehrteilige Dokumentation über den Skandal. Wie die Seite "TMZ" zudem in Erfahrung gebracht haben will, sollen mehrere Familien der vermeintlichen Opfer an der Produktion mitwirken.