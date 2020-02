Familie steht zu ihm "Die Höhle der Löwen"-Star Carsten Maschmeyer an Hautkrebs erkrankt

Carsten Maschmeyer (60) ist angeblich an weißem Hautkrebs erkrankt. Das habe das Büro des Unternehmers und "Die Höhle der Löwen"-Investors am Donnerstag der "Bild"-Zeitung bestätigt. Laut dem Bericht sei an der Nase Maschmeyers kürzlich ein sogenanntes Basaliom entfernt worden. Die bösartige Krebserkrankung bildet glücklicherweise nur sehr selten Metastasen. Wie es weiter heißt, sei die Operation gut verlaufen und auch die Heilungschancen stünden sehr gut.