"The Voice of Germany": Doris Golpashin war Backstage-Reporterin

Sie moderierte mehrere Sendungen und war 2010 in der Kategorie Beste Showmoderatorin für die "Romy" nominiert. Deutsche Zuschauer dürften sie auch als Backstagemoderatorin der ersten vier Staffeln "The Voice of Germany" kennen (ProSieben, 2011 bis 2014).