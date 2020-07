"Familie ist alles!" Sorge um Tamar Braxton: Schwester Toni Braxton bricht ihr Schweigen

Tamar Braxton wurde am 16. Juli bewusstlos in einem Hotelzimmer in Los Angeles gefunden. US-Medien berichteten übereinstimmend von einem angeblichen Suizidversuch. Ihr Freund David Adefeso, der die Sängerin gefunden haben soll, sagte dem US-Portal "The Blast" vergangene Woche: Tamar Braxton müsse "berufliche und persönliche Kämpfe" ausfechten, "auch ihren Kampf gegen Depressionen". Die 43-Jährige erhalte "die beste medizinische Versorgung, um [...] ihre mentale Gesundheit wieder zu stärken".