Familie hofft auf "schnelle Genesung" Sorge um Alphonso Williams: Der Sänger hatte eine Not-OP

Wie schlimm steht es um Alphonso Williams (56, "What Becomes Of The Broken Hearted")? Der "DSDS"-Gewinner aus dem Jahr 2017, der seinen Fans und den TV-Zuschauern als Strahle- und Lebemann bekannt ist, liegt derzeit im Krankenhaus. Wie seine Familie via Instagram bekannt gibt, musste der Sänger am Montagabend in die Notaufnahme gebracht und anschließend notoperiert werden. Der Grund: Niereninsuffizienz. "Hätten wir einen Tag länger gewartet, hätte er vielleicht seine Niere verloren", schilderte Williams' Sohn Raphael (31) die Dringlichkeit des Eingriffes.