Das Geld will die Familie vom Freistaat zurück, denn der Grund für den Flugausfall war eine schwere Sicherheitspanne am Münchner Flughafen. Eine Frau war unkontrolliert in den Sicherheitsbereich eingedrungen. Der gesamte Terminal 2 wurde deshalb an diesem Tag von der Bundespolizei gesperrt. Es kam noch schlimmer, auch der Versuch, am nächsten Tag gen New York zu starten, scheiterte.