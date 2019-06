Familie, Charity und ein wenig Tennis Das "Wunderkind" wird 50: Steffi Grafs Leben nach ihrer Tenniskarriere

Am 22. Oktober 2001 heiratete das Paar in Las Vegas, wo es bis heute lebt. Wenige Tage später kam Sohn Jaden Gil (17) zur Welt. 2003 folgte die Geburt ihrer Tochter Jaz Elle (15). "In Las Vegas schätzen wir es sehr, im Kreise unserer Familie und Freunde ein normales und ruhiges Leben ohne viele Fotografen führen zu können", sagte Graf 2012 dem Magazin "Harvard Business Manager". Neben ihrem Familienglück steht bei der ehemaligen Tennisspielerin auch die Charity-Arbeit an vorderster Stelle. "Heute haben für mich meine Rolle als Mutter und Ehefrau und die Arbeit für meine Stiftung 'Children for Tomorrow' ganz klar Priorität", so Graf im Interview.