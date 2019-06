Wald und Natur: So wird das Steinzeit-Abenteuer

Drei Tage lang werden sie leben wie in der Steinzeit – ohne Dusche, Bett und Kühlschrank. Sie müssen sich ihren Schlafplatz selbst bauen mit dem, was sie im Wald finden. Gegessen wird das, was die Natur hergibt. Eine Quelle liefert frisches Trinkwasser. Wilde Tiere oder auch nur kleine Krabbelviecher bereiten den Brams keine Sorgen. Mama Renate fürchtet sich nur vor Kröten und Fröschen. Unheimlich könnte es für sie werden, wenn sie in der Nacht Geräusche hört. Ihre Jungs haben eher Angst, im Wald nichts Essbares zu finden und hungern zu müssen. "Notfalls fange ich halt Fische", sagt der 13-jährige Lukas, der gerne angelt.