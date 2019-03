Die Klägerin behauptete, es habe vor Ort keine Informationen über den Rückflug und den Transfer gegeben, heißt es in der Mitteilung des Gerichts vom Freitag zu dem Fall. Eine Reiseleitung sei auch bei mehrfachen Versuchen nicht über die angegebenen Nummern erreichbar gewesen, so die Klägerin. Es sei an der Tafel ein Blatt Papier angeheftet gewesen, das als Abreiseinformation bezeichnet worden sei. Dort sei aufgelistet worden, dass am 05.01.2018 um 22.30 Uhr die Abholung stattfinden solle.