Familie bittet um Hilfe Suche nach entlaufenem Hund: "Carl muss heim!"

"Ich habe drei Tage lang mit offener Heckklappe mitten in einem Wald- und Wiesenstück an der Stelle, wo Carl entlaufen ist, auf ihn gewartet. Aber er kam nicht", erzählt seine Besitzerin. Nicht am Tag danach, nicht eine Woche später, Carl erschien einfach nicht mehr. Immerhin: Seitdem wurde er mehrfach gesichtet. Und seine Familie fahndet nach ihm mit allen Mitteln. "Anfangs haben wir mit vielen Menschen gesucht, gerufen, wir waren laut. Das ist aber genau das Gegenteil von dem, was man machen sollte", sagt Frauchen Beate. Mittlerweile wissen nämlich alle an der Suche Beteiligten: Besser wäre gewesen, sich ruhig am Entlaufort weiter aufzuhalten, sich eventuell mit zwei Leberkäsesemmeln ins Auto zu setzen - und zu warten. Lautes Rufen mögen entlaufene Hunde nicht, sie verstecken sich dann eher, so Carls Besitzer.