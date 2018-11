Familiäre Unterstützung Sylvester Stallone feiert "Creed II"-Weltpremiere mit Brigitte Nielsen

Sylvester Stallone (72) feierte am Mittwochabend die Weltpremiere seines neuen Films "Creed II" in New York. Diesen Termin ließen sich seine Frau, Model Jennifer Flavin (50), und eine seiner drei Töchter nicht entgehen. Aber auch Ex-Ehefrau Brigitte Nielsen (55) war bei der Filmvorführung vor Ort. Stallone und Nielsen waren von 1985 bis 1987 verheiratet. 1985 waren sie auch zusammen in "Rocky IV - Der Kampf des Jahrhunderts" zu sehen.