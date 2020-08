"FameMaker", "Big Performance" und Co. Diese Musikshows gehen noch 2020 an den Start

Nach der erfolgreichen Frühjahrsstaffel der ProSieben-Rateshow "The Masked Singer", die aufgrund der Corona-Krise ab Folge zwei ohne Publikum stattfand, hat der Sender für Herbst 2020 bereits die dritte Runde angekündigt. In dem Format treten Promis in verschiedensten Kostümierungen gegeneinander an und performen auf der Bühne. Ein Rateteam muss Runde um Runde Hinweise auf die Identität der Kandidaten sammeln, die Zuschauer entscheiden, wer am Ende der letzte ist, der seine Maske fallen lassen muss. Die neue RTL-Show "Big Performance" erinnert an das "Masked Singer"-Konzept, ob die Show genauso erfolgreich wird, wird sich erst noch zeigen.

"Das Supertalent"

Einige musikalische Darbietungen könnten auch auf die Jury von "Das Supertalent" (auch via TVNow) warten. Die RTL-Talentshow, in der außergewöhnliche Begabungen gesucht werden, wartet mit neuer Jurybesetzung auf: Dieses Jahr werden Reality-TV-Star Evelyn Burdecki und Comedian Chris Tall (29) neben Dieter Bohlen (66) und Bruce Darnell (63) Platz nehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie mussten die für Juni geplanten Jurycastings verschoben werden, die Aufzeichnungen finden nun vom 28. August bis zum 8. September 2020 im Metropoltheater in Bremen statt. Einen Termin für die Ausstrahlung der Folgen im Herbst gibt es noch nicht.