Falten und knipsen Das ist angesagt: Fünf Smartphone-Trends für 2019

Mehr Display dank weniger Rand

Smartphones werden nicht nur seit Jahren immer größer, auch die Displays selbst wachsen im Vergleich zum Gehäuse immer weiter. Hersteller wie Apple oder Google setzen aktuell auf eine sogenannte Notch, eine Aussparung am oberen Rand des Gehäuses, in der sich für gewöhnlich unter anderem Frontkamera und Sensoren verstecken. Dadurch können die Ränder auf der Vorderseite eines Smartphones in vielen Fällen stark reduziert werden. Diesem Vorbild dürften auch zahlreiche weitere Hersteller für kommende Modelle folgen. Es geht aber auch noch minimaler.