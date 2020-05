München - Gericht in Zeiten von Corona kann eine ziemlich zähe Angelegenheit sein. Bevor gestern der Prozess um einen großangelegten Betrug mit gefälschten MVV-Monatskarten beginnen kann, muss sich der Vorsitzende Richter Markus Koppenleitner erst einmal als Platzanweiser betätigen. Um den Corona-Beschränkungen gerecht zu werden, müssen alle Prozessbeteiligten und die Zuschauer in den richtigen Abstand voneinander gebracht werden. Das gelingt nach einigem Hin und Her. Der Prozess kann beginnen.