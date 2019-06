Falsche Siebziger, Top Chef Germany, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, arte, Ein besseres Leben, Drama

Yann (Guillaume Canet) ist Koch von Beruf. Tief in seinem Inneren schlummert der Traum von einem besseren Leben. Eines Tages lernt er die libanesische Kellnerin Nadia (Leïla Bekhti) kennen. Bei einem Ausflug außerhalb von Paris stoßen die beiden auf ein leerstehendes Haus an einem See. Yann hat eine Idee: Er möchte die Immobilie kaufen und gemeinsam mit Nadia ein Restaurant eröffnen. Doch so schön der Plan erscheint, so schnell zerplatzt er wie eine Seifenblase. Wegen Sicherheitslücken wird ihnen die Eröffnung des Restaurants verwehrt. Yann und Nadia stehen vor der finanziellen Katastrophe.