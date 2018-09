Im Fall der Schwabingerin funktionierte die Masche so:

Ein "Thomas Wagner", der sich als Polizist aus der Ettstraße ausgab, ruft am 26. Juli 2017 unter Nummer 089-110 bei der 68-Jährigen an. In ihrer Gegend sei eine Einbrecherbande unterwegs. Ihre Wertsachen seien nicht mehr sicher, so der angebliche Polizist.