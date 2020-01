Trickbetrüger erbeuten mehrere hunderttausend Euro

Die Münchnerin fiel auf die Masche der Betrüger rein und packte Schmuck und Bargeld in drei Taschen. Gegen 14 Uhr kam der am Telefon angekündigte Abholer an ihrer Wohnung an. Die Frau übergab gutgläubig die Taschen. Nach Angaben der Polizei soll der Gesamtwert von Schmuck und Bargeld um die 500.000 Euro betragen. Das Kriminalfachdezernat 3 (AG-Phänomene) hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen.