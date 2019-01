Falsche Fakten veröffentlicht Britische Zeitung entschuldigt sich bei Melania Trump - und zahlt

Die britische Zeitung "Daily Telegraph" bittet in einem offenen Brief die US-amerikanische First Lady Melania Trump (48) um Verzeihung. Das konservative Blatt hatte in einem Beitrag mit dem Titel "Das Mysterium der Melania" etliche falsche Behauptungen aufgestellt. "Als Zeichen unseres Bedauerns haben wir zugestimmt, Frau Trump eine erhebliche Summe zu zahlen, sowie ihre Rechtskosten zu übernehmen," heißt es nun in der Erklärung unter der Überschrift "Melania Trump - Eine Entschuldigung".