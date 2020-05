München - Das Landgericht München I hat die Mitglieder einer Bande verurteilt, die im großen Stil Tickets für Bus und Bahn gefälscht hat. Ein 47-jähriger Mann bekam eine Haftstrafe von drei Jahren wegen banden- und gewerbsmäßiger Urkundenfälschung sowie Hehlerei, wie ein Gerichtssprecher am Donnerstag mitteilte. Er soll laut Anklage in seinem Design-Studio in Salzburg über einen Zeitraum von mehr als fünf Jahren gefälschte Monatskarten gedruckt haben.