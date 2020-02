In der Anklage steht jedenfalls nichts von einem Schlag ins Gesicht des Bulgaren, die seinen Gewaltexzess ausgelöst haben könnte. Im Gegenteil: Der Mann hat nach Ansicht der Ankläger am 22. März des vergangenen Jahres an der Reichenbachbrücke brutal auf einen 69-jährigen eingeschlagen und getreten. Für die Staatsanwaltschaft war das versuchter Mord.