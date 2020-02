Fall am Landgericht Familienstreit eskaliert: Rottweiler beißt Polizisten

Hund beißt zweiten Polizisten in Unterarm

Der Rottweiler sprang danach den zweiten Polizisten an und biss ihm laut Anklage in den Unterarm. Eine zweite Streife traf ein, Ivan G. konnte schließlich – nachdem er einen weiteren Polizisten mit einem Schlag an die Schläfe getroffen hatte – überwältigt werden. Im Prozess am Freitag erklärte der an paranoider Schizophrenie leidende Mann, dass die Vorwürfe erfunden seien. Der Prozess dauert an.