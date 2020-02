Falke und Grosz im Rotlichtmilieu "Tatort: Die goldene Zeit": So wird der Reeperbahn-Krimi

Während die Spannung der Geschichte den Zuschauer förmlich an die Couch fesselt, kommt man den Figuren ganz nah. Vor allem Grosz rücken in den Fokus, wobei die sonst so gefühlskalte Ermittlerin Emotionen zeigt - und zwar reichlich. Und so viel sei verraten: Das Ende dürfte auch bei dem ein oder anderen Zuschauer für feuchte Augen sorgen...