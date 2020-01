München - Am Freitagabend ist ein 24-jähriger Gast eines Bordells im Münchner Osten mit Falschgeld erwischt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilt, wollte er in dem "einschlägigen Etablissement" damit bezahlen. Eine Angestellte bemerkte den Schwindel, als der Kunde die vereinbarte Leistung vorab bezahlte.