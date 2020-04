Fake News im Netz John Cusack und Co. fallen auf Corona-Verschwörungstheorien herein

Nicht nur John Cusack verbreitet Verschwörungstheorien

Jüngst äußerte sich Schauspieler John Cusack (53, "High Fidelity") via Twitter dazu. In seinem bereits wieder gelöschten Tweet schrieb der 53-Jährige laut der "New York Post", dass sich 5G als "sehr, sehr schlecht für die Gesundheit" herausstellen werde, ohne auf genaue Details einzugehen. Seine Aussagen seien von Quellen in der Wissenschaft und im Gesundheitswesen gestützt, so Cusack, führte diese aber ebenfalls nicht weiter aus. Dafür soll er seine Kritiker als "dumm" bezeichnet haben.