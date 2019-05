Jorge González trägt künstliche Glatze und weiße Haarbüschel

Mit seinem Auftritt in der neuesten Folge der Tanzshow "Let's Dance" ist Jorge seinem Stil treu geblieben und präsentierte sich den Fans in einem skurrilen Look. Dafür lies sich der 51-Jährige eine künstliche Glatze auf den Kopf kleben und schminken, auf dem dann ein seltsamer weißer Haarbüschel fixiert wurde.