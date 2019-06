Faires Duell Felix Neureuther besiegt Christoph Kramer bei "Schlag den Star"

Die beiden Sportsmänner mussten unter anderem Bierkästen stapeln, Golfbälle chippen und lieferten sich ein Freiwurf-Duell vom Karussell aus. Im Quiz-Bereich hieß es unter anderem Promis anhand von Kinderfotos zu erkennen. Bei "Mehr Blamieren als Kassieren" standen die beiden hin und wieder auf dem Schlauch. So fiel ihnen etwa nicht ein, dass das Märchen, in dem ein Wolf in das Bett und in die Kleidung der Oma schlüpft, um das Enkelkind zu fressen, Rotkäppchen heißt.