Wien: Fahrverbot für Lkw ohne Abbiege-Assistenten

In Österreich ist die Politik schon einen Schritt weiter: In Wien soll gegen Lkw ohne Abbiege-Assistenten ein Fahrverbot erlassen werden, so das "BR"-Magazin "report" . Das Bundesverkehrsministerium setzt dagegen bislang nur auf freiwilliges Nachrüsten. Jedoch bestünde die Möglichkeit, dass es künftig Einfahrverbote für Lkw in Städten wie München geben könnte, so der "BR". Dafür müsste der Verkehrsminister allerdings die Straßenverkehrsordnung ändern.