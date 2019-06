Nürnberg - Da mussten Fußgänger und Radfahrer gleich zweimal hinschauen: Am Montagmorgen ist in Nürnberg ein Lkw im Bereich des Bahnhofsplatzes eine Straße entlang gerollt - ohne Fahrer am Steuer. Einige Passanten griffen mutig ein und stoppten das Fahrzeug, wie die Aufnahme einer Überwachungskamera zeigt.