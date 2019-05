Irschenberg - Bei einem Verkehrsunfall auf der A8 am Montagmorgen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein Auto hatte Polizeiangaben zufolge in Höhe Irschenberg (Landkreis Miesbach) ohne ersichtlichen Grund die linke Spur verlassen und war mit dem Heck eines Lastwagens auf der rechten Spur zusammengestoßen. Durch den Aufprall wurde das Auto in die Mittelleitplanke geschleudert.