BlaBlaBus fährt in rund 60 Städte in Deutschland, den Niederlanden, Belgien und Luxemburg – die meisten davon in Deutschland, wie eine Blablacar-Sprecherin sagte. In Frankreich übernimmt BlablaBus bis Juni den französischen Flixbus-Rivalen Ouibus von der Staatsbahn SNCF. Sie wiederum investiert in BlablaCar.