Knapp zwei Stunden zuvor wurde ein 88-Jähriger bei einem Radlunfall in Oberföhring ebenfalls schwer verletzt. Der Rentner übersah an der Kreuzung Freischütz- und Fideliostraße eine rote Ampel. Ein 38-jähriger Bauarbeiter in seinem Audi A4 konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Radler krachte auf die Motorhaube. Er erlitt zu einer schweren Kopfverletzung auch noch eine Rippenfraktur.