Riesenrad im Werksviertel musste manuell bewegt werden

14 Fahrgäste steckten in ihren Gondeln fest. "Durch vorangegangene Übungen der umliegenden Feuerwachen war klar, was zu tun ist um eine schnelle Rettung der Fahrgäste durchzuführen", teilt die Feuerwehr mit. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst sowie Mitarbeiter des Fahrgeschäfts konnten das Riesenrad mit gezielten Gewichtsverlagerungen in den Gondeln bewegen.