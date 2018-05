Rechtmehring - In der Nacht auf Freitag kam es zu einem heftigen Unfall im Landkreis Mühldorf. Vier Personen waren gerade in einem VW Cabrio von Albaching Richtung Edling unterwegs, als sie in einer Rechtskurve wahrscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkamen und gegen einen Baum geschleudert wurden.