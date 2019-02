Fahrer ruhte sich gerade aus Geiselwind: Diebesbande klaut 100 Autoreifen von Lastwagen

Geiselwind - Unbekannte haben in Unterfranken rund 100 neuwertige Autoreifen im Wert von mehr als 10.000 Euro von einem Lastwagen gestohlen. Der Fahrer des Sattelschleppers habe am Autohof in Geiselwind (Landkreis Kitzingen) seit Dienstag seine Ruhezeit verbracht und am Donnerstagmorgen das Fehlen der Reifen bemerkt, erklärte die Polizei.