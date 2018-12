Fahndung nach Bankräuber Wer kennt diesen Mann?

Landshut/Obersüßbach - Nach dem Bankraub am Dienstag, 18. Dezember, in einer Raiffeisenbank in Obersüßbach hat die Kripo Landshut gestern eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und Bilder von der Überwachungskamera veröffentlicht. Das Foto zeigt den etwa 35-jährigen Tatverdächtigen, dessen Identität und Aufenthalt laut Polizei trotz Ermittlungen noch nicht geklärt werden konnte.