Alling - Am Freitag wurde in Alling (Landkreis Fürstenfeldbruck) eine Bank überfallen. Wie die Polizei berichtet, stürmte ein Mann gegen 14 Uhr in die Filiale einer Bank in der Gilchinger Straße. Mit einer Pistole in der Hand forderte er von den Angestellten Bargeld und flüchtete anschließend mit der kleinen Beute zu Fuß. Laut Polizei wurde bei dem Überfall niemand verletzt.