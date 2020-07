"Greta??? Nie gesehen..."

Die österreichische Polizei konnte über das Kennzeichen den Fahrzeughalter ermitteln und schließlich auch mit diesem in Kontakt treten. Im Gespräch mit der Polizei erklärte der Mann aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach (Oberpfalz), dass es sich nur um "Satire" handeln würde. Denn bei den Zöpfen handle es sich um eine Perücke, die bewusst so am Auto montiert worden war. Daneben hätte er einen Aufkleber mit der Aufschrift "Greta??? Nie gesehen..." angebracht. Damit ist konkret die junge Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg gemeint. Die anschließende Überprüfung der Polizei bestätigte diesen Sachverhalt. "Ein Verbrechen lag nicht vor", teilte die Polizei mit.