München – Champions-League-Tor Nummer sechs, Saisontor Nummer 21 – Robert Lewandowski ist nicht zu bremsen und fungiert auch beim Spiel gegen Olympiakos Piräus wieder als Dosenöffner (AZ-Note 2). Erst nach seinem Tor zum 1:0 in der 69. Minute ließ der FC Bayern in Ansätzen so etwas wie Spielfreude durchblicken.