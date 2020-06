Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen wurde der Polizei bekannt, dass in vier Wohnungen in der Stadt (Großhadern, Maxvorstadt und Ludwigsvorstadt) illegale Prostitution betrieben wird. Alle betroffenen Wohnungen befinden sich im Sperrbezirk, wo Prostitution grundsätzlich verboten ist – auch in Nicht-Corona-Zeiten.