Hat Amber Heard Kot in Johnny Depps Bett gelegt?

Wie "Page Six" berichtet, soll der "Fluch der Karibik"-Star vor Gericht seine Ex-Frau als Soziopathin bezeichnet haben, die unter einer "Borderline-Persönlichkeitsstörung" leide. In einer schriftlichen Erklärung vor Gericht sagte Johnny Depp, dass die 34-Jährige, oder eine Freundin von ihr, sogar einmal Kot in ihr gemeinsames Bett gelegt habe - und dass Heard später behauptete, es sei "nur ein harmloser Streich" gewesen.