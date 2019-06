Fadi Fawaz und Kenny Goss gehen leer aus George Michael: Seine Partner bekommen laut Testament keinen Penny

Mehr als zwei Jahre nach dem Tod von George Michael (1963-2016, "Faith") wird nun sein Erbe ausgezahlt. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, wurden die entsprechenden Gerichtspapiere am 30. Mai ausgestellt. Damit kann sein Vermögen von 98 Millionen Pfund (etwa 110 Millionen Euro) anhand des Testaments verteilt werden. Doch während der Sänger darin offenbar festgelegt hat, dass seine Familie versorgt ist, erben seine langjährigen Lebenspartner "The Sun" zufolge keinen Penny.