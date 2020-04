"Fack Ju Göhte 3" und mehr Nicht verpassen: Die TV-Highlights am Osterwochenende

Die "Winnetou"-Filme zu Ostern 2020 genießen

Die Trilogie der "Winnetou"-Verfilmungen aus den 1960er Jahren sind neben "Der Schatz im Silbersee" (1962) wohl die beliebtesten Teile der Reihe und am Osterwochenende im Free-TV im Ersten verfügbar. Es beginnt mit "Winnetou I" (1963) am 10. April um 12:50 Uhr, gefolgt von "Winnetou II" (1964) am 12. April um 12:55 Uhr sowie dem Finale "Winnetou III" (1965) am 13. April um 11:10 Uhr. "Der Schatz im Silbersee" läuft übrigens am Ostersonntag (12.4.) um 16:15 Uhr bei kabel eins.

Die besten Kinderabenteuer zu Ostern 2020

Die Kleinen kommen an den Osterfeiertagen ebenfalls nicht zu kurz. Am Karfreitag läuft zum Beispiel ab 11:35 Uhr "Die Abenteuer von Tim und Struppi" (2011) in Sat.1 und nachmittags um 14:55 Uhr "Vom tapferen Schmied" (1983) im MDR. Falls die Kinder an Ostern etwas länger wach bleiben dürfen: Bei VOX gibt es am Karfreitag um 20:15 Uhr das Animationsabenteuer "Alles steht Kopf" (2015) zu sehen. Darin wird gezeigt, wie es bei der elfjährigen Riley im Kopf so zugeht.

Am Vormittag des Karsamstags (11.4.) um 10:30 Uhr strahlt die ARD das Teenagerdrama "Amelie rennt" (2017) aus. In der Geschichte flüchtet die Titelheldin aus einer Klinik und trifft in den Bergen auf einen geheimnisvollen Jungen.

Am Ostersonntag (12.4.) können Fans von Lindsay Lohan (33) die Schauspielerin noch einmal als Kind erleben - in der Familienkomödie "Ein Zwilling kommt selten allein" (1998) um 12:50 Uhr bei RTL. Am Ostermontag (13.4.) mischen "Die Croods" (2013) das Programm auf, ab 16:55 Uhr bei VOX. Die Steinzeitfamilie muss mit großen Veränderungen zurechtkommen.

Karsamstag 2020

Am 11. April, Karsamstag, wartet ein aufregendes TV-Programm, obwohl es kein Feiertag ist. Bei RTLzwei geht es zum Beispiel ritterlich zu. Um 15 Uhr gibt es die Abenteuerromanze "Der 1. Ritter" (1995) mit Richard Gere (70) als Lancelot und Sean Connery (89) als König Artus zu sehen. Im direkten Anschluss um 17:40 Uhr wird Heath Ledger (1979-2008) bei RTLzwei zum "Ritter aus Leidenschaft" (2001).

Die Primetime ist ebenfalls mit Highlights gefüllt: "Marvel's The Avengers" (2012) mit Iron Man, Thor und Co. wartet auf ProSieben um 20:15 Uhr, in Sat.1 läuft zeitgleich "Harry Potter und der Orden des Phönix" (2007), der fünfte Teil der Reihe um den beliebten Zauberlehrling. Auf ZDFneo geht es um 20:15 Uhr auf Mondmission mit unter anderem Tom Hanks (63) und Kevin Bacon (61) in "Apollo 13" (1995).

Ostersonntag 2020

Am Ostersonntag gibt es den ganzen Tag Highlights zu entdecken. In "Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant" (2001) verdreht Jennifer Lopez (50) dem bereits verlobten Matthew McConaughey (50) den Kopf. Zu sehen gibt es die Liebeskomödie um 11:05 Uhr bei RTL. Um 15:40 Uhr schwingt etwa Chris Hemsworth (36) als Donnergott in "Thor" (2011) seinen Hammer auf ProSieben. Kultig wird es mit "Crocodile Dundee - Ein Krokodil zum Küssen" aus dem Jahr 1986 um 18:20 Uhr bei kabel eins.

Am Abend des Ostersonntags steuert um 20:15 Uhr im ZDF Kapitän Florian Silbereisen (38) in einer neuen Folge von "Das Traumschiff" das Königreich Marokko an. Auf ProSieben versprüht Ryan Reynolds (43) in "Deadpool 2" (2018) um 20:15 Uhr etwas andere Superhelden-Action, gefolgt von den Killer-Qualiäten eines Keanu Reeves (55) in "John Wick" (2014) um 22:35 Uhr. Spannender Doppelpack auch bei RTL: Um 20:15 Uhr spielen Dwayne Johnson (47), Kevin Hart (40) und Co. in "Jumanji: Willkommen im Dschungel" (2017) ein etwas anderes Spiel, im Anschluss zeigt ab 22:30 Uhr Alicia Vikander (31) in "Tomb Raider" (2018) ihre Action-Qualitäten.

Ostermontag 2020

Ostern 2020 ausklingen lassen kann man am Montag, 13. April, zum Beispiel mit der französischen Hitkomödie "Willkommen bei den Sch'tis" (2008) um 14:20 Uhr oder mit "Mackie Messer - Brechts Dreigroschenfilm" (2018) um 18:10 Uhr - beides auf One.

Zur Primetime um 20:15 Uhr am Ostermontag hat man die Qual der Wahl zwischen - unter anderem - dem ersten Fall der neuen Saarbrücken-Kommissare in "Tatort: Das fleißige Lieschen" im Ersten, der Fantasy-Action "The Huntsman & The Ice Queen" aus dem Jahr 2016 bei RTL oder Colin Firths (59) Kampf gegen Bösewichte in "Kingsman: The Secret Service" (2014) auf ProSieben. Ebenfalls um 20:15 läuft auf 3sat ein echter Klassiker aus dem Jahr 1963: "Cleopatra" mit Elizabeth Taylor (1932-2011) als titelgebende ägyptische Pharaonin und Richard Burton (1925-1984) als Marcus Antonius.