Fack Ju Göhte 3, Alles steht Kopf, ... TV-Tipps am Karfreitag

20:15 Uhr, ZDF, Der Alte: Der schwarze Tunnel, Krimiserie

Mitten im Rudertraining bricht Tanja Kulik, Mittelfrau des Deutschen Frauen-Vierers, tot zusammen. Wie sich herausstellt, ist sie an der Mischung zweier Medikamente gestorben, eines davon ein bekanntes Dopingmittel - ein fatales Versehen oder Mord? Richard Voss (Jan-Gregor Kremp) und sein Team beginnen zu ermitteln. Zunächst mutet der Tod von Tanja Kulik nur wie ein tragischer Sportlertod an, aber schnell führt er Voss und seine Kollegen in die vom Erfolg getriebene Welt des Leistungssportes.