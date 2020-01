Ist Corona gefährlicher als eine echte Influenza?

Es scheint nicht so zu sein. Und man muss es auch in Relation sehen: Bei der letzten schweren Grippesaison in 2017/18 hatten wir in Deutschland 25.000 Todesfälle. Im Moment sind es beim Corona-Virus weltweit etwa 130. Und die Grippe ist eine Erkrankung, die man durch eine Impfung verhindern kann.

Apropos Impfung: Wird es eine für das Coronavirus geben?

Das kann gut sein. Es gibt intensive Forschungsaktivitäten dazu, zum Beispiel im Deutschen Zentrum für Infektionsforschung. Wir waren auch an einer Studie beteiligt, wo man eine solche Impfung im Tiermodell geprüft hat, initiiert durch das damalige Mers-Coronavirus, das vor fünf oder sechs Jahren im Nahen Osten aufkam. Aber wir sind noch nicht so weit, dass das am Menschen durchgeführt werden kann. Das wird sicherlich noch dauern.

Über welchen Zeitraum sprechen wir da?

Das ist schwierig zu sagen. Ich denke, wir reden aktuell eher von Jahren als von Monaten. Es wird also nicht so sein, dass wir für die aktuelle Welle zeitnah einen Impfstoff bekommen.

"Wir müssen nicht mit einer Infektion rechnen, wenn wir im Bus sind"

Nochmals zu den Vorsichtsmaßnahmen: Die Corona-Infizierten in München werden isoliert.

Wenn im Krankenhaus ein Patient mit einer Grippe ist, wird er ebenfalls isoliert, ebenso wie bei anderen Viren. Die Maßnahmen zur Isolation sind beim Coronavirus ein bisschen intensiver, wir haben zum Beispiel einen dichteren Mundschutz, aber ansonsten ist es ähnlich. Und wir müssen natürlich im Krankenhaus ganz besonders darauf achten, dass es zu keiner Ausbreitung kommt, denn gerade da sind ja kranke Menschen, die natürlich besonders anfällig sind.

Sie haben die Standard-Schutzmaßnahmen erwähnt. Wie sieht es bei Risikogruppen aus, etwa Ältere oder Kranke – sollten die jetzt lieber daheim bleiben?

Im Moment ist das nicht empfohlen, weil wir hier kein großes Ausbruchsgeschehen haben. Das kann sich natürlich noch ändern. Solche kleineren Ausbrüche wie jetzt in München werden extrem gut überwacht von den Behörden. Wir müssen nicht damit rechnen, dass wir uns infizieren, wenn wir jetzt in den Bus steigen.

Was halten Sie von den Maßnahmen, die in China getroffen werden – etwa das Fiebermessen am Flughafen?

Ich glaube, dass die Maßnahmen in China sinnvoll und zielführend sind, sowohl das zeitweise Abriegeln einzelner Gebiete als auch das Fiebermessen. Der Fiebertest ist gut, weil man weiß, dass Patienten mit einer Virusinfektion häufig Fieber haben. Das trifft zwar nicht auf jeden Erkrankten zu, ist aber ein einfaches Mittel, um schnell und nichtinvasiv möglichst viele Menschen zu kontrollieren.

"Virus breitet sich hauptsächlich über den Flugverkehr aus"

Wäre das Fiebermessen auch eine Maßnahme für deutsche Flughäfen?

Das Virus breitet sich hauptsächlich über den Flugverkehr aus. Es wäre daher sicherlich keine schlechte Maßnahme für Patienten aus Infektionsgebieten, sofern die Behörden davon ausgehen, dass es weitere Infektionen geben wird.

