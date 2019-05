FaceClub mit VIP-Gästen in Berlin So sehen Promis die Zukunft der Digitalisierung

Höhepunkt des Abends waren die kritischen Antworten des Top-Managers Prof. Dr. Utz Claassen (56), der sich den Fragen von Wirtschaftsjournalist Dietmar Deffner stellte. China, so Claassen, werde bis zum Ende des Jahrhunderts zur Weltmacht aufsteigen. Schon heute liegt der Volkswirtschaftsriese in der Entwicklung der Künstlichen Intelligenz mit großem Abstand vor allen restlichen Staaten der Welt - auch den USA. "Wir müssen uns in Europa fragen, wie wir mit dieser Wirtschaftskraft umgehen werden." Deutschland sollte enorm in die Bildung der Kinder investieren. Claassen: "Es muss sich jemand finden, der mutig genug ist, das zu fordern."